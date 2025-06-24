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فوز نوران جوهر وهزيمة عبد الجواد فى انطلاق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

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فوز نوران جوهر وهزيمة عبد الجواد فى انطلاق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:00 ص

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.

وفازت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 10-11, 11-6.

فيما خسر كريم عبد الجواد أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-6, 11-6.

وكان مصطفى عسل فاز على الإنجليزي مروان الشوربجي، فيما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين، وخسرت فيروز أبو الخير أمام اليابانية ساتومي واتنبي.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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