شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكر جمهوره بعد وداع المونديال: شكرًا لكم على دعمكم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة شكر لجماهير ناديها عقب انتهاء مشاركة المارد الاحمر في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

ونشرت الصفحة صور للحضور الجماهيري فى مباريات الاهلى بالبطولة وعلقت قائلة :"شكرًا لكم على دعمكم الرائع".

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وأهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.