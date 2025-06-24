شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يهزم مروان الشوربجي في انطلاق بطولة العظماء للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، الفوز في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجاري.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور المجموعات كالتالي:

فوز مصطفى عسل على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-1, 11-3.

هزيمة يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-5, 11-8.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 2-1، في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 13-11.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام .