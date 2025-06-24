شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يهزم مروان الشوربجي في انطلاق بطولة العظماء للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 24 يونيو 2025 08:57 ص
حقق البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، الفوز في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجاري.وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور المجموعات كالتالي:
فوز مصطفى عسل على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-1, 11-3.
هزيمة يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-5, 11-8.
هزيمة فيروز أبو الخير أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 2-1، في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 13-11.
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام .
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