شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يوجه رسالة شكر لجمهور الأهلى: شكراً على دعمكم فى كل بلاد العالم والان مع تفاصيل الخبر

وجه أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الأهلى شكره لجماهير ناديه التى ساندت الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية، وكتب كوكا عبر ستورى إنستجرام "شكراً على دعمكم فى كل بلاد العالم ورانا فى كل مكان ولحد آخر ثانية فى كل ماتش مساندين وداعمين، دروس بتدوها للكل إن جمهور الأهلى كبير وموجود فى كل أنحاء العالم".

ويحصد النادى الأهلى مليون دولار بعد التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالى فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأنية حسب لائحة البطولة التى أعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

كان الأهلى قد حصد مليون دولار من التعادل فى المباراة الأولى أمام إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح البطولة.

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وأهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.