وسام أبو على: قدمنا مباراة كبيرة أمام بورتو.. وجماهير الأهلى صنعت الحدث

قال وسام أبو على، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يشعر بالحزن الشديد، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس ‏العالم للأندية المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم التعادل مع بورتو البرتغالى بنتيجة 4-4.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وحصل على العديد من الفرص التى كان يجب تسجيلها، وهو ما حدث خلال مباراة إنتر ميامى ‏التى تعادل خلالها الأهلى فى افتتاح البطولة.‏

وأضاف: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة يكون لها دور مهم للغاية فى حسم المباريات، والأهلى قدم أداءً ‏قويًّا وسط ظروف صعبة، والفريق أثبت نفسه على الخريطة وأسعد جماهيره بالمردود الذى شاهده الجميع.‏

وأشار وسام أبو على إلى أن اللاعبين اجتهدوا وبذلوا كل ما يمكن خلال المباريات الثلاث، خاصة أن بورتو فريق قوى ولديه أسماء ‏مميزة في كل المراكز.‏

وعن الهاتريك الذى سجله والفوز بجائزة رجل المباراة، قال: الحمد لله على هذا الأداء، ولكنى كنت أتمنى أن نتأهل إلى ‏الدور الثانى، وفخور بما قدمته وبالتأكيد تسجيل ثلاثة أهداف فى بطولة مثل كأس العالم للأندية أمر إيجابى للغاية.‏

وشدد على أن جماهير الأهلي صنعت الحدث في البطولة، بعد أن تواجدوا بكثافة، وأن تواجدهم خلف الفريق شرف لأي ‏لاعب، لافتًا إلى أن البطولة كانت فرصة عظيمة للتواجد على الساحة، وسوف يستفيد منها الجميع من أجل المنافسة بقوة على ‏بطولات الموسم الجديد.‏