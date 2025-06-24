اخبار الرياضه

ريبييرو: الاهلى قدم مباراة كبيرة أمام بورتو..والحضور الجماهيري مذهل

0 نشر
0 تبليغ

ريبييرو: الاهلى قدم مباراة كبيرة أمام بورتو..والحضور الجماهيري مذهل

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو: الاهلى قدم مباراة كبيرة أمام بورتو..والحضور الجماهيري مذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن الفريق قدم مباراة جيدة ‏للغاية أمام بورتو البرتغالي التي انتهت بالتعادل في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وأضاف ريبييرو: حاولنا السيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو وأتيحت لنا العديد من ‏الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، وبشكل عام الفريقان تعرضا للإجهاد الشديد ‏بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.‏

وأوضح المدير الفني أن الأهلي أظهر قدراته في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات، وقدم ‏مباراة قوية أمام بورتو.‏

وأشاد ريبييرو بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب ‏الحضور الجماهيري الكبير، وهو الأمر المذهل، ودورهم كان كبيرًا في إشعال حماس اللاعبين، ‏لا سيما في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات أمام بورتو‏.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة ، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم ، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس ، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements