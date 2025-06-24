شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو: الاهلى قدم مباراة كبيرة أمام بورتو..والحضور الجماهيري مذهل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية أمام بورتو البرتغالي التي انتهت بالتعادل في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف ريبييرو: حاولنا السيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو وأتيحت لنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، وبشكل عام الفريقان تعرضا للإجهاد الشديد بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.
وأوضح المدير الفني أن الأهلي أظهر قدراته في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات، وقدم مباراة قوية أمام بورتو.
وأشاد ريبييرو بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب الحضور الجماهيري الكبير، وهو الأمر المذهل، ودورهم كان كبيرًا في إشعال حماس اللاعبين، لا سيما في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات أمام بورتو.
أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة ، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.
وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم ، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس ، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.
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