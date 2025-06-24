شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نعتذر لجماهير الأهلي عن الخروج من كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 24 يونيو 2025 07:36 ص
أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، حزنه الشديد بسبب عدم التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه كان بالإمكان تحقيق ذلك لو تم استغلال الفرص التي أُتيحت للأهلي خلال مباراتى إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي على وجه التحديد.
وقال أفشة: لم يحالفنا التوفيق أمام بورتو، قدمنا مباراة كبيرة وكان من الممكن أن تنتهي بالفوز بعدد كبير من الأهداف.
واختتم محمد مجدي أفشة تصريحاته بالاعتذار للجماهير عن عدم التأهل في مونديال الأندية، مؤكدًا أن حضور جماهير الأهلي في المباريات بأمريكا ليس غريبًا عليهم، لا سيما أن اللاعبين اعتادوا على أن جماهيرهم دائمًا السند والداعم الكبير لهم.
ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.
وودع الأهلي كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين في البطولة من تعادل أمام إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلي، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن هذه المجموعة لدور الـ16.
وأدار المباراة الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، وعاونه كل من: خورخي أوريجو وتوليو مورينو، الإماراتي عمر العلي حكماً رابعاً.
وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.
فيما ضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.
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