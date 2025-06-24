مونديال الأندية: الأهلي يودع بعد تعادله المثير مع بورتو وإنتر ميامي يصطدم بسان جرمان

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : ودّع الأهلي المصري مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم من دور المجموعات، بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي 4 4 بقيادة مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، فيما اصطدم إنتر ميامي الأميركي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بناديه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي، بعد تعادله مع بالميراس البرازيلي 2 2.

واحتل الأهلي المركز الرابع بنقطتين، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميامي الثاني وبالميراس الأول، فيما حل بورتو في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف عن الأهلي.

وكان الأهلي خسر أمام بالميراس 0 2 في الجولة الثانية بعد تعادله مع إنتر ميامي سلبا في المباراة الافتتاحية.

وسيلعب إنتر ميامي مع سان جرمان متصدر المجموعة الثانية، فيما يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوغو الوصيف.

وسجل المهاجم أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" للأهلي على ملعب ميتلايف في نيويورك، في الدقائق 15 و45+2 من ركلة جزاء و51، وأضاف زميله التونسي محمد علي بن رمضان الرابع (64)، فيما سجل الشاب رودريغو مورا (23) وويليام غوميس (50) والبديلين الإسباني سامو (53) وبيبي (89) أهداف بورتو.

وأصبح أبو علي ثاني لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثية ضمن نسخة واحدة من مونديال الأندية، بعد أسطورة النادي محمد أبو تريكة في نسخة 2006.

كما بات المهاجم الفلسطيني ثاني هدافي الفريق في المسابقة، مشاركة مع خمسة لاعبين آخرين، وخلف أبو تريكة (4).

وافتتح أبو علي التسجيل بتسديدة زاحفة إلى أقصى الجهة اليسرى للمرمى، ارتطمت بالقائم الأيسر ودخلت الشباك (15).

وعادل مورا (18 عاما) النتيجة حين مرّ عن الظهير الأيمن محمد هاني ثم الحارس محمد الشناوي مسجلا في مرماه (23).

لكن أبو علي أعاد التقدم إلى الأهلي من ركلة جزاء حصل عليها أحمد سيد (زيزو) مسجلا الثاني (45+2).

وعاد بورتو بهدف التعادل الذي سجله غوميس بتسديدة مقوّصة من على مشارف المنطقة (50).

إلا أن المهاجم الفلسطيني ردّ بسرعة بالثالث برأسية إثر عرضية من هاني (51).

وازدادت المباراة إثارة بعدما سجل البديل سامو هدف بورتو الثالث والتعادل برأسية أيضا، إنما بعد كرة وصلته من ركنية (53).

وتمكن بن رمضان من إعادة التفوق بهدف للأهلي بتسديدة جميلة من على خط منطقة الجزاء (64).

وبدا أن الأهلي في طريقه إلى الفوز، لكن بيبي غير المراقب حرمه من ذلك بتسجيله التعادل بتسديدة بعيدة لم يتمكن الشناوي من التصدي لها (89).

وفي المباراة الثانية على ملعب هارد روك في ميامي، فرّط إنتر ميامي بتقدمه على بالميراس وتعادل معه 2 2.

سجل لإنتر ميامي الأرجنتيني تاديو أيندي (16) والأوروغوياني المخضرم لويس سواريس (65) مقابل هدفين من البديلين باولينيو (80) وماوريسيو (87).

وسجل أيندي الهدف الأول بعد انفراده بالمرمى (16) وأضاف سواريز مهاجم برشلونة الإسباني السابق الثاني بعد مراوغته البديل برونو فوكس وتسديده كرة قوية داخل المنطقة (65).