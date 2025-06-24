شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري ويحيى عطية الله يخضعان لكشف منشطات بعد مباراة الأهلي وبورتو والان مع تفاصيل الخبر

خضع ثنائي الأهلي، أشرف داري ويحيى عطية الله، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي التي أُقيمت صباح اليوم،الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين في البطولة من تعادل أمام إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلي، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن هذه المجموعة لدور الـ16.

وأدار المباراة الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، وعاونه كل من: خورخي أوريجو وتوليو مورينو، الإماراتي عمر العلي حكماً رابعاً.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.