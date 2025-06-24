شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: أردنا الفوز على بورتو لمصالحة جمهور الأهلى.. وهذا سبب إضاعة فرصة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه كان يركز من أجل الفوز على بورتو في بطولة كأس العالم للأندية، ومصالحة جمهور الأهلي، ولكن هذه هي كرة القدم.

وقال الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية: "على سبيل المثال إنتر ميامي كان متقدما بثنائية وتعادل أمام بالميراس ونحن تقدمنا 4 مرات، ولكن تعادلنا في النهاية، وهذه هي كرة القدم ووسام أبو علي كان موفق وأحرز ثلاثة أهداف، وهناك لاعبون لم يكونوا موفقين وهذه هي كرة القدم، وأتمنى التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضف: "كل مباراة ولها ظروفها والمباراتين الماضيتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، لم نكن في يومنا وأضعنا الكثير من الأهداف أمام ميامي وبالميراس".

وتابع: "الفرصة الضائعة أمام إنتر ميامي كانت صعبة ولكن اتخذت قرارين سواء التمرير لأفشة أو التصويب، وكان طاهر يركض في الناحية الثانية ولكن لو عاد بي الثمن لن أفكر مرتين".

واختتم: "الجمهور كان يدعمنا بقوة، وكنا نشعر أننا نلعب في بلدنا، وأتمنى أن نحقق كل البطولات في الموسم القادم وإسعاد جماهير الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع فريق بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الغد بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الأول بين الأهلي وبورتو في تاريخ البطولة، والثالث للأهلي مع الأندية الأوروبية، سبق للأهلي مواجهة بايرن ميونخ عام 2020، وريال مدريد عام 2022.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

بدأت البطولة عام 2000 بمشاركة ثمانية فرق من القارات الست، منها ناديان من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وفريق واحد من كل قارة من القارات الأربع الأخرى، قسمت الفرق الثمانية لمجموعتين، ولعب أول المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية على كأس البطولة، ثم توقفت البطولة أربعة أعوام بعد اعتراض أندية أوروبا على طول وقت البطولة مع ضعف عوائدها، وبداية من عام 2005 عادت البطولة بنظام جديد، فتلعب فرق قارات أفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا معاً ليصعد منها فريقان لنصف النهائي، يلتقيان مع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، والفائزان يلعبان على كأس البطولة.

وأقيمت عشرون نسخة من البطولة بنظامها القديم، شارك الأهلي خلالها تسع مرات، وخلال مشاركاته التسع وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في أربعة منها أعوام 2006، 2021، 2022 و2023 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربع مرات.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وكانت مباريات الجولة الأولى للمجموعة قد انتهت بتعادل الأهلي مع إنتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو، وفي الجولة الثانية فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل، وفاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد.