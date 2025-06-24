اخبار الرياضه

الامارات | الأهلي يهدر انتصاراً تاريخياً على بورتو.. ويودع المونديال

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الأهلي يهدر انتصاراً تاريخياً على بورتو.. ويودع المونديال 1/2
  • الامارات | الأهلي يهدر انتصاراً تاريخياً على بورتو.. ويودع المونديال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدر انتصاراً تاريخياً على بورتو.. ويودع المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر الأهلي المصري انتصاراً تاريخياً على بورتو البرتغالي بعدما تقدم 4 مرات قبل أن يتعادل المنافس وتنتهي المباراة 4-4 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

وأنهى "الأحمر" البطولة في المركز الرابع برصيد نقطتين، بينما تأهل بالميراس متصدراً المجموعة برصيد 5 نقاط وإنتر ميامي ثانياً بالرصيد نفسه بعدما تعادلا 2-2، وجاء بورتو ثالثاً برصيد نقطتين.

وتألق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعدما أحرز "هاتريك" وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الرابع، بينما أَضاع لاعبو الأهلي العديد من الفرص المحققة للفوز بالمباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements