الامارات | الأهلي يهدر انتصاراً تاريخياً على بورتو.. ويودع المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر الأهلي المصري انتصاراً تاريخياً على بورتو البرتغالي بعدما تقدم 4 مرات قبل أن يتعادل المنافس وتنتهي المباراة 4-4 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

وأنهى "الأحمر" البطولة في المركز الرابع برصيد نقطتين، بينما تأهل بالميراس متصدراً المجموعة برصيد 5 نقاط وإنتر ميامي ثانياً بالرصيد نفسه بعدما تعادلا 2-2، وجاء بورتو ثالثاً برصيد نقطتين.

وتألق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعدما أحرز "هاتريك" وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الرابع، بينما أَضاع لاعبو الأهلي العديد من الفرص المحققة للفوز بالمباراة.