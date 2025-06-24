شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..الأهلي يحافظ على التقدم 4-3 أمام بورتو في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي المُقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا والنتيجة تقدم الأهلي 4-3.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين ، ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة من اي الفريقين وتوقفت المباراة في الدقيقة الثالية لعلاج لاعب بورتو في عينه، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 15 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من حمدي فتحي، بعد الهدف نشط أداء بورتو مقابل هجمات مرتدة للأهلي سجل منها وسام ابو علي هدف ثاني لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل ، قبل أن يواصل بورتو الضغط وتصدى الشناوي لأكثر من كرة خطرة للفريق البرتغالي قبل أن يسجل رودريجو مورا هدف التعادل لـ بورتو في الدقيقة 23 من مجهود فردي راوغ خلاله دفاع الأهلي والشناوي.

ولعب الفريقين بشكل هجومي ، وكاد الأهلي يسجل أكثر من مرة عن طريق زيزو الذي سدد أكثر من كرة لكنها مرت بجوار القائم ، قبل أن يحتسب الحكم الفنزولي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة أحمد سيد زيزو سجل منها وسام أبو علي هدفاً ثانياً للأهلي ، بعدها حاول بورتو العودة للمباراة مع هجمات قوية من الأهلي إلى أن ينتتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط ملحوظ لكن الهجمات المرتدة للفريق البرتغالي كانت خطرة وسجل وليام جوميز هدف التعادل في الدقيقة 50،قبل أن يرد وسام ابو علي بهدف ثالث في الدقيقة 51 من رأسية رائعة إثر كرة عرضية من محمد هاني لكن الرد البرتغالي جاء سريعاً من بورتو عن طريق سامو أجيهوا في الدقيقة 53 من رأسية أيضاً.

وواصل بورتو الضغط ونال أحمد رمضان بيكهام بطاقة صفراء للخشونة ، وأجرى ريبيرو المدير الفني للأهلي ، 3 تغييراتت دفعة واحدة بنزول جراديشار وبن شرقي وعمر كمال بدلاً من وسام أبو علي وتريزيجيه وحسين الشحات على التوالي ، ونال بن شرقي بطاقة صفراء للخشونة.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وسجل محمد علي بن رمضان هدف رائع رابع للأهلي في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية ، وحاول الفريق البرتغال الرد بهجمات مُتتالية ونال أشرف داري بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 68 ، وأهدر الأهلي فرص كثيرة عن طريق بن شرقي.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من، خورخي أوريجو وتوليو مورينو، وسيكون الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما يضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.

ويحتاج الأهلي الفوز بفارق هدفين وخسارة إنتر ميامي من بالميراس بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الـ16 بالبطولة العالمية.