شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عالمى.. محمد على بن رمضان يسجل رابع أهداف الأهلى فى شباك بورتو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحرز محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد ميتلايف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء الهدف من تصويبة رائعة بطريقة عالمية.



الأهلى وبورتو تريزيجيه



بوروتو والأهلى



تريزيجيه

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي في الهجوم.

فيما جاء تشكيل بورتو كالتالي: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.



احتفال لاعبى الأهلى



أحتفال وسام



هدف وسام أبو علي

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

بدأت البطولة عام 2000 بمشاركة ثمانية فرق من القارات الست، منها ناديان من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وفريق واحد من كل قارة من القارات الأربع الأخرى، قسمت الفرق الثمانية لمجموعتين، ولعب أول المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية على كأس البطولة، ثم توقفت البطولة أربعة أعوام بعد اعتراض أندية أوروبا على طول وقت البطولة مع ضعف عوائدها، وبداية من عام 2005 عادت البطولة بنظام جديد، فتلعب فرق قارات أفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا معاً ليصعد منها فريقان لنصف النهائي، يلتقيان مع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، والفائزان يلعبان على كأس البطولة.

وأقيمت عشرون نسخة من البطولة بنظامها القديم، شارك الأهلي خلالها تسع مرات، وخلال مشاركاته التسع وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في أربعة منها أعوام 2006، 2021، 2022، 2023 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربع مرات.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وكانت مباريات الجولة الأولى للمجموعة قد انتهت بتعادل الأهلي مع إنتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو، وفي الجولة الثانية فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل، وفاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد.