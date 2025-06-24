شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم من الأهلى وبورتو والتعادل 1-1 يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي المُقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا والنتيجة التعادل بهدف لمثله.



حمدى فتحى

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين، ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة من الفريقين، وتوقفت المباراة في الدقيقة الثالثة لعلاج لاعب بورتو في عينه، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً، ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 15 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من حمدي فتحي، بعد الهدف نشط أداء بورتو مقابل هجمات مرتدة للأهلي، سجل منها وسام أبو علي هدفا ثانيا، لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل، قبل أن يواصل بورتو الضغط وتصدى الشناوي لأكثر من كرة خطيرة للفريق البرتغالي قبل أن يسجل رودريجو مورا هدف التعادل لـ بورتو في الدقيقة 23 من مجهود فردي راوغ خلاله دفاع الأهلي والشناوي.

ولعب الفريقان بشكل هجومي بحثاً عن هدف ثان.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من: خورخي أوريجو وتوليو مورينو، وسيكون الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما يضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.

ويحتاج الأهلي الفوز بفارق هدفين وخسارة إنتر ميامي من بالميراس بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الـ16 بالبطولة العالمية.