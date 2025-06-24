دعمًا لغزة.. ماذا يعني احتفال حنظلة الذي قلده وسام أبو علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالهادي:

خطف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، الأنظار بالهاتريك الذي سجله في شباك بورتو البرتغالي، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل وسام الهدف الأول والثاني للمارد الأحمر والثالث واحتفل بطريقة لافتة، حين وقف ويداه خلف ظهره، ووجهه للجماهير، في لقطة تُحاكي شخصية "حنظلة" الشهيرة.

ماذا يعني احتفال حنظلة الذي قلده وسام ابو علي؟

الاحتفال جاء عقب تسجيل الهدف الثاني للأهلي، وبعيدًا عن الناحية الفنية، حملت طريقة الاحتفال بُعدًا رمزيًا.

حنظلة، تلك الشخصية التي ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، يُجسد طفلًا فلسطينيًا يدير ظهره للعالم، ويداه خلفه، ليظل شاهدًا على القهر والصمت العربي، ورمزًا للهوية والمقاومة.

واختار وسام أبو علي أن يستحضر هذا الرمز في لحظة فرح رياضي، ليُحول الهدف إلى رسالة تضامن صامتة مع القضية الفلسطينية، التي عادت إلى الواجهة بقوة في الملاعب خلال الأشهر الأخيرة.

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