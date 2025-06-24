شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم بهدف أمام بورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي المُقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا والنتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين، ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة من اي الفريقين وتوقفت المباراة في الدقيقة الثالية لعلاج لاعب بورتو في عينه، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 15 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من حمدي فتحي، بعد الهدف نشط أداء بورتو بشكل واضح.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من: خورخي أوريجو وتوليو مورينو، وسيكون الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما يضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.

ويحتاج الأهلي الفوز بفارق هدفين وخسارة إنتر ميامي من بالميراس بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الـ16 بالبطولة العالمية.