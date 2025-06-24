شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وبورتو فى ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من، خورخي أوريجو وتوليو مورينو، وسيكون الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما يضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.

ويحتاج الأهلي الفوز بفارق هدفين وخسارة إنتر ميامي من بالميراس بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الـ16 بالبطولة العالمية.