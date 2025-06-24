شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، صورا عدد كبير من الجماهير في استاد ميتلايف الذي يستضيف مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.



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وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي

ويلتقي الأهلي مع فريق بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الأول بين الأهلي وبورتو في تاريخ البطولة، والثالث للأهلي مع الأندية الأوروبية، سبق للأهلي مواجهة بايرن ميونيخ عام 2020، وريال مدريد عام 2022.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.