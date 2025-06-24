شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف لائحة التأهل إلى الدور الثانى بمونديال الأندية قبل مواجهة الأهلى وبورتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منذ قليل، مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي على ملعب "ميتلايف" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر لائحة التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:



- يُحدَّد ترتيب الفرق فى كل مجموعة بناءً على النقاط التي تم جمعها فى مباريات المجموعة.

- حال تساوي فريقين أو أكثر فى النقاط يتم الاعتماد على عدة معايير بالترتيب لحسم المتأهلين، وهي المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المُسجَّلة لكل فريق.

ا- إذا استمر تساوي الفرق فى الترتيب بعد تطبيق المعايير المذكورة، يُعاد تطبيق هذه المعايير فقط في المباريات بين الفرق التي لا تزال مُتساوية لتحديد ترتيبها النهائي.

- يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة، بخصم نقطة واحدة فقط لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل بطاقة حمراء غير مباشرة (البطاقة الصفراء الثانية)، و4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة.

- حال استمرار التساوي بعد المعايير المذكورة، يتم اللجوء لسحب القرعة لتحديد الفريق المتأهل.

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ووضع الأهلي نفسه فى موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثانى جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.