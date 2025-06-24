شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب مباراة الأهلى وبورتو البرتغالى قبل المواجهة المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا لاستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الاهلي وبورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في تمام الساعة 4 صباح اليوم.

ويتذيل الأهلي المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، ثم خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد، ويتواجد بورتو في المركز الثالث برصيد نقطة كذلك، حيث تعادل مع بالميراس بدون أهداف، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام إنتر ميامي بهدفين لهدف.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكراً.

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كما يحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المجموعة.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.



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