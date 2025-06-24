الامارات | الاحتفال بأبطال «ألعاب مدارس دبي» غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مجلس دبي الرياضي، غداً، بأبطال النسخة الخامسة من دورة «ألعاب مدارس دبي»، في إطار الجهود المبذولة في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين.

وشارك في الدورة أكثر من 84 ألف طالب وطالبة من 165 مدرسة حكومية وخاصة، تأهل منهم 9000 رياضي ورياضية للنهائيات التي ضمت 22 بطولة رياضية متنوعة، وأُقيمت منافساتها بالتعاون مع شركة «إي أس أم» الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة «مايديا».

وتضمنت الدورة ألعاباً عدة هي: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، والتزلج على الجليد، والجمباز الإيقاعي، والمبارزة، والغولف، ومنافسات رياضات أصحاب الهمم، والتنس، والسباحة، والريشة الطائرة، والكريكت داخل القاعات، وتسلق الجدار، والكريكت في الملاعب المفتوحة، والبادل، والشطرنج، والشطرنج عن بُعد، والألعاب الإلكترونية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، وكرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، إضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «إن الدورة المدرسية تُسهم في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات».

وأضاف: «كما تمثّل الدورة فرصة مثالية لنشر ممارسة الرياضة في المدارس وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات».