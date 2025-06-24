الامارات | إريك: أعتذر من أعماق قلبي لجمهور العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب اللاعب، إريك جورجينيس، عن حزنه العميق تجاه النتائج التي حققها الفريق في مشاركته الحالية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق لم يُظهر بعد المستوى الحقيقي الذي يعكس مكانته كبطل للقارة الآسيوية.

وقال إريك في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لنادي العين: «في هذا المستوى العالي من المنافسة لا مجال للغفلة أو ارتكاب الأخطاء، لقد ارتكبنا أخطاء في المباراة الأولى، وتكررت بعض الهفوات، في البطولات الكبرى التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وإذا لم تولِها الاهتمام الكافي، سيكون من الصعب الخروج بنتائج إيجابية».

وأشار إريك إلى أن الفريق عازم على الظهور بصورة مُشرّفة في آخر مبارياته بالبطولة، قائلاً: «مباراة الوداد تعني الكثير بالنسبة لنا نريد أن نُحقق الفوز فيها، وأن نُهدي جماهيرنا شيئاً خاصاً، نحن نمثّل نادياً كبيراً، ونمثّل وطناً تطوّر كثيراً في مجال كرة القدم، ويجب أن نُظهر للعالم أننا أبطال آسيا عن جدارة».

وفي رسالة لجمهور العين، قال إريك: «أعتذر من أعماق قلبي، جماهير العين تعرفني جيداً، وتعلم أنني منذ اليوم الأول لي مع الفريق وأنا أحلم بإنجازات كبيرة ومباريات تاريخية، ما قدمناه في هذه البطولة ليس ما كنا نأمل أن تتذكروه عنّا، وأتمنى أن تكون لنا كلمة في المباراة القادمة».