الامارات | روديغر يتهم لاعب باتشوكا بإهانته عنصرياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهم قلب الدفاع الألماني لريال مدريد الإسباني، أنتونيو روديغر، أحد لاعبي باتشوكا المكسيكي بإهانته عنصرياً، في نهاية اللقاء الذي فاز به النادي الملكي 3-1، أول من أمس، في مونديال الأندية لكرة القدم. وبدا روديغر غاضباً جداً بعد تبادله الكلام مع المدافع الأرجنتيني لباتشوكا، غوستافو كابرال، عقب صافرة نهاية المباراة التي أقيمت في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ثم بدا أنه يتذمر للحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل. وزعم كابرال (39 عاماً) أن روديغر أساء تفسير ما قاله له الأرجنتيني، الذي توجه له بكلمة «جبان»، وهي عبارة إسبانية تشبه عبارة أخرى مرتبطة بالإساءة العنصرية.

وقال كابرال: «كنت أقول له الشيء نفسه طوال الوقت (جبان)».