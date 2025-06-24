الامارات | «السباق إلى دبي» للغولف يحصد أرقاماً قياسية في موسم 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت جولة «دي بي ورلد» للغولف، التي تُقام بشعار «السباق إلى دبي»، أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من موسم 2025، مع تنظيم 23 بطولة في 19 دولة، في إنجاز يُعزّز الحضور الإماراتي في المشهد الرياضي العالمي، ويؤكد مكانة الدولة مركزاً رياضياً دولياً بارزاً.

ويُنتظر أن يبلغ عدد البطولات خلال الموسم الحالي 42 بطولة في 26 دولة، على أن تُختتم التصفيات النهائية في الإمارات، خلال نوفمبر المقبل، عبر بطولتَي «أبوظبي إتش إس بي سي» و«جولة دي بي ورلد» في دبي.

ويحافظ النجم الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، على صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 2205 نقاط، بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالفوز ببطولة «الماسترز» الأميركية، ليُكمل بذلك «الغراند سلام» وينضم إلى نخبة من أساطير اللعبة، منهم تايغر وودز، وجاك نيكولاس.

ويتطلع ماكلروي إلى تحقيق لقبه السابع في «السباق إلى دبي»، والرابع توالياً، خلال التصفيات الختامية التي تُقام في نادي ياس لينكس في أبوظبي من السادس إلى التاسع من نوفمبر، ثم في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي من 13 إلى 16 منه.