الامارات | إدارة دبا تستغني عن 12 لاعباً استعداداً للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم الاستغناء عن 12 لاعباً من الفريق الأول دفعة واحدة من الذين أسهموا في صعود الفريق بالموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين»، وقدم النادي شكره للاعبين المغادرين عبر حساب النادي في «التواصل الاجتماعي»، متمنياً لهم المزيد من النجاح مع فرقهم الجديدة.

ومن بين اللاعبين الـ12 المغادرين، خمسة مواطنين، هم: عامر عمر، وطارق أحمد، وأحمد عيسى، ونهيان العبدولي، وسعيد المسماري، إضافة إلى سبعة لاعبين مقيمين وأجانب، هم: البرازيليون ديوغو دا سيلفا، وإدموندو أبوليناريو، وغوستافو هينريكو، وروجر ميندونكا، وويسلي باتريك، ولويس فيليب، فضلاً عن المغربي أيمن رشوق. في المقابل، جددت إدارة دبا عقد لاعبين ممن شاركوا مع الفريق في إنجاز الصعود إلى المحترفين، هما لاعب الوسط البرازيلي سايمون دي باروس، والحارس محمد الرويحي.

كما أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع المهاجم الغيني ميدانا باغنا، والحارس عبدالله سالم، والمدافع مايد الطنيجي، ولاعب الارتكاز وليد حسين.

يذكر أن نادي دبا قد تأهل للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حلوله في المركز الثاني ضمن أندية دوري الهواة في الموسم المنصرم، وتسعى إدارة النادي إلى المنافسة في الموسم المقبل ضمن أندية الوسط، لتلافي العودة مجدداً إلى الهواة، بعد أن كرر النادي الهبوط والصعود أكثر من مرة.