الامارات | بوعصيبة: أبناء الإمارات أصبحوا رقماً صعباً آسيوياً في الدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، المهندس منصور بوعصيبة، أن المرحلة المقبلة تشهد تحديات مهمة على المستويين القاري والعالمي، مشدداً على أن أبناء الإمارات أثبتوا كفاءتهم في مختلف المشاركات، وأصبحوا رقماً صعباً في البطولات الآسيوية، ووصلوا إلى الطوافات العالمية، مشيراً إلى أن الدرّاجات حققت إنجازات قارية للدولة بسواعد أبنائها.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نثق بقدرات لاعبينا وجهازهم الفني، ونؤمن بأن العمل الجاد والانضباط، في هذه المرحلة، يسهمان في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الدراجة الإماراتية، وما تحقق من تطور ونجاح خلال السنوات الأخيرة، يعكس الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة، ويضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل والتطوير».

ويخوض منتخب الدرّاجات لفئتي الكبار والشباب معسكراً تدريبياً في إيطاليا، بدأ السبت الماضي ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل، في إطار البرنامج الإعدادي الخاص بالمشاركة في البطولات القارية والعالمية المقبلة على المضمار والطريق.

وأكد بوعصيبة أن «اهتمام أسرة الرياضة الإماراتية بالدرّاجات تضاعف في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققت أخيراً، ما أسهم في بروز مجموعة من الأسماء الواعدة على الساحة الدولية»، مضيفاً: «نمتلك نجوماً نفتخر بهم، كنجمي فريق الإمارات للمحترفين، محمد المطيوعي وعبدالله جاسم، اللذين وصلا إلى مستوى المشاركة في الطوافات العالمية، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل، كما أنه يُجسّد مدى التطور الفني الكبير الذي وصلت إليه الدراجة الإماراتية».

وتابع: «يأتي هذا المعسكر في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للدرّاجات لتأهيل الأجيال الصاعدة ورفع جاهزيتهم عبر معسكرات احترافية واحتكاك دولي، بما ينعكس على مستوى الأداء الفني ويعزز من فرص المنافسة على المراكز الأولى في المحافل الإقليمية والعالمية».

ويضم المنتخب الدراجين عبدالله الحمادي، ومحمد محراب، عبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، ويوسف أميري، وعلي طبال، وحمد المحيربي، على أن يلتحق بهم في إيطاليا أحمد المنصوري، راشد البلوشي، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، خالد النعيمي، من معسكر فريق الشباب المقام حالياً هناك.

ويترأس البعثة مدير المنتخب، محمد بن شفيع، وبقيادة المدرب الوطني، بدر علي ثاني، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف إلى تجهيز العناصر الوطنية بأفضل صورة ممكنة قبل خوض أربع محطات تنافسية مهمة، تشمل: بطولة العالم للمضمار للناشئين في هولندا، وكأس آسيا للمضمار في تايلاند، وطواف صلالة في سلطنة عُمان، وبطولة العالم للطريق في رواندا.