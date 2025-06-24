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الامارات | غوارديولا يشيد بأداء لاعبيه القوي أمام العين

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | غوارديولا يشيد بأداء لاعبيه القوي أمام العين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالأداء القوي لفريقه بعد الفوز الكبير على العين بنتيجة (6-0)، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، مؤكداً تأهل الفريق بسهولة إلى دور الـ16.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة: «لقد قدّم ريان آيت نوري أداء جيداً للغاية في أول ظهور له، لعب بثقة، سواء بدفاع أربعة أو خمسة لاعبين، وظهر ذكاؤه في التحرك بالمساحات الصغيرة، والسيطرة على الكرة خصوصاً في الثلث الأخير، إنه لاعب ذكي، وسعيد جداً بالطريقة التي لعب بها».

وأضاف عن اللاعب الأرجنتيني الشاب: «إيشيفيري أيضاً قدّم لمحة رائعة، وسجل هدفاً مذهلاً من ركلة حرة، لقد كان يتدرب عليها منفرداً بعد الحصص التدريبية طوال الأشهر الماضية، وقد حصد ثمار جهده، وللأسف اضطر إلى الخروج بسبب إصابة في الكاحل، لكن ما فعله في دقائق قليلة يُعدّ أمراً مميّزاً».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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