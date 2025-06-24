شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يبحث عن نظافة شباكه للمرة السادسة فى كأس العالم أمام بورتو والان مع تفاصيل الخبر

يبحث محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ، عن مواصلة تحقيق الأرقام المميزة في كأس العالم للأندية عندما يقود الأهلى فى الرابعة فجر الثلاثاء أمام بورتو البرتغالى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويعد محمد الشناوي أكثر حارس مرمى حفاظًا على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 12 مواجهة خاضها فى البطولة، متفوقًا على أسماء كبيرة في عالم حراسة المرمى.

وكان الشناوي يتقاسم الصدارة سابقًا مع مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، لكنّه انفرد بها بعد لقاء إنتر ميامي الذى انتهى بالتعادل السلبى.

قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في مونديال الأندية:

محمد الشناوي (الأهلي) 5 مباريات

مانويل نوير (بايرن ميونخ) 4 مباريات

علي خصيف (الجزيرة الإماراتي) 4 مباريات

ديدا دا سيلفا (ساو باولو) 4 مباريات

الشناوي يحافظ على تألقه في مونديال الأندية ويسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي

خاض الشناوي 12 مباراة في كأس العالم للأندية عبر مشاركات الأهلي المتعددة، حافظ على نظافة شباكه أمام أندية عالمية مثل الدحيل، أوكلاند سيتي، الهلال السعودي، وسياتل ساوندرز، وأخيرًا إنتر ميامي.

ويرغب الشناوي فى مواصلة كتابة التاريخ بقميص الأهلي، ويعزز مكانته كواحد من أفضل الحراس في تاريخ البطولة، وليس فقط على مستوى الكرة المصرية أو القارة الأفريقية.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية .

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفى نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.