شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد عقوبات استخدام الجماهير للألعاب النارية في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تهدف إلى ضبط السلوك داخل الملاعب المصرية والحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على قائمة من العقوبات الصارمة التي ستطبق على الأندية والجماهير في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها.

وتضمنت القائمة الجديدة، التي حصل الخليج 365 على بعض تفاصيلها، مجموعة من الإجراءات المشددة التي تشمل غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات رياضية قد تصل إلى خسارة الفرق ونقل المباريات.

وتنص العقوبات على أنه في حال استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان ستواجه الأندية عقوبات تبدأ بـ "لفت نظر + 50,000 جنيه مصري" في حال استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان في المدرجات.

وفي حال إذا أدى استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان إلى إيقاف حكم المباراة، فإن العقوبة ستكون "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري".

كما أن قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب، يعاقب على هذه المخالفة بـ "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري".

وسيتم توقيع عقوبة "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري" في حال قذف الزجاجات أو أي أشياء صلبة داخل الملعب على الحكم أو أي من مسؤولي المباراة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمنافسات الرياضية، والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الكرة المصرية وتعيق تطورها. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين وتعزيز الانضباط بين الجماهير والأندية على حد سواء.