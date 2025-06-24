شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يبدأ فترة الإعداد اليوم استعدادا للموسم الجديد وسيد عيد يؤجل الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، اليوم الإثنين، فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد فى بطولة الدورى التى مقرر انطلاقها فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وعاد فريق بتروجت إلى التدريبات اليوم بعد إجازة كبيرة منحها سيد عيد للاعبين بعد انتهاء الموسم الماضى، الذى قدم فيه الفريق مستويات مميزة بعد نهاية الدور الأول فى مجموعة المنافسة على اللقب.

وقرر سيد عيد تأجيل الصفقات فى الوقت الحالى لحين الاستقرار على اللاعبين الذين يريد ضمهم، والتى سيكون معظمهم من دورى المحترفين الذى يشكل الأهمية الكبرى لمدرب بتروجت.

كما ينتظر سيد عيد ما ستسفر عنه الأيام بخصوص بيع بعض اللاعبين الذين تلقوا العديد من العروض فى الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعويضهم بصفقات أخرى.

وتلقى أكثر من لاعب فى بتروجت لعروض للرحيل عن الفريق والتى جاء فى مقدمتهم رشاد المتولى الذى انتقل إلى مودرن سبورت فى صفقة انتقال حر، وحامد حمدان الذى تلقى أكثر من عرض آخرها من البنك الأهلى الذى اقترب من ضم اللاعب، بالإضافة إلى توفيق محمد وهادى رياض.