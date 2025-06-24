شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، الموافق 23 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه، والزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو.

الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

هل ينضم الأهلي لـ4 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية؟

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس العالم للاندية والتي انتهت بصعود 4 فرق رسميًا لدور الـ16 وخروج 7 فرق، فيما تحدد الجولة الأخيرة التي تنطلق اليوم، الإثنين، مصير 21 فريق تنافس على 12 مقعدًا في الدور القادم.

اعرف درجات الحرارة فى نيوجيرسى قبل مواجهة الأهلى وبورتو البرتغالى

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

الزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو

رغم انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأهلى إلا أن أزمته مع النادى لم تنته بعد، في ظل تصعيد الزمالك ضد اللاعب، والاستئناف على قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى لجنة التظلمات. كشف مصدر بنادى الزمالك عن مصير مستحقات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والذى انتهى عقده بنهاية الموسم، وانتقل إلى النادى الأهلى مؤخرا. الزمالك عن مستحقات زيزو: ضاعت فى العقوبات

الزمالك يضع الراحلين عن الفريق بالقائمة الأولى.. اعرف السبب

استقر مسئولو نادى الزمالك على إدراج أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق في الميركاتو الصيفى ضمن القائمة الأولى، المقرر إرسالها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الجارية.

الزمالك يسعى لتدعيم مركز رقم 6 بلاعب أجنبى تحت السن

يسعى المدير الرياضى لنادى الزمالك، لتدعيم مركز رقم 6 فى صفوف الفريق الكروى الأول، بلاعب أجنبى تحت السن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تشاور المدير الرياضى مع أعضاء لجنة التخطيط. رحب التونسى سيف الدين الجزيرى ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بفكرة الرحيل عن الأبيض خلال الميركاتو الصيفى، رغم توقيعه عقدا ساريا لمدة موسمين قادمين مع الفريق. الجزيرى يشترط الحصول على قيمة عقده بالكامل للرحيل عن الزمالك

طاقم حكام مصري يُدير دربي سيمبا ويانج أفريكانز الحاسم لمصير الدوري التنزاني

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا من نظيره التنزاني بتعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة قمة دربي دار السلام بين فريقي سيمبا ويانج أفريكانز، والتي تُقام في ختام منافسات الدوري التنزاني الممتاز.

وادى دجلة يستغنى عن 9 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد

استقر فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، على رحيل 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم بعد الصعود إلى الدورى الممتاز بعد احتلاله للمركز الثانى فى دورى المحترفين الموسم الماضى.

الجونة يُعين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفا لعلاء عبد العال