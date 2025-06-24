شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، الموافق 23 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرز 7 منها: الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه، والزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو.

الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

هل ينضم الأهلي لـ4 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية؟

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس العالم للاندية والتي انتهت بصعود 4 فرق رسميًا لدور الـ16 وخروج 7 فرق، فيما تحدد الجولة الأخيرة التي تنطلق اليوم، الإثنين، مصير 21 فريق تنافس على 12 مقعدًا في الدور القادم.

اعرف درجات الحرارة فى نيوجيرسى قبل مواجهة الأهلى وبورتو البرتغالى

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

الزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو

رغم انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأهلى إلا أن أزمته مع النادى لم تنته بعد، في ظل تصعيد الزمالك ضد اللاعب، والاستئناف على قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى لجنة التظلمات. كشف مصدر بنادى الزمالك عن مصير مستحقات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والذى انتهى عقده بنهاية الموسم، وانتقل إلى النادى الأهلى مؤخرا. الزمالك عن مستحقات زيزو: ضاعت فى العقوبات

الزمالك يسعى لتدعيم مركز رقم 6 بلاعب أجنبى تحت السن