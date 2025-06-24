شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بورتو.. حسين الشحات على موعد مع تعزيز لقب الأكثر مشاركة بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يسعى حسين الشحات نجم النادى الأهلى لتعزيز رقمه القياسى فى كأس العالم للأندية، حال مشاركته فى مباراة بورتو البرتغالى بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورفع حسين الشحات رصيده من المشاركات فى كأس العالم للأندية إلى 17 مباراة، بعد مشاركته فى مباراة بالميراس البرازيلى، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد الماضى ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات بعدما تسبب برعونة فى ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة شبه انفراد أمام المرمى فى ظل وجود 4 من زملائه بجانبه، وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.