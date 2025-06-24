شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصم مكافأة كأس مصر من زيزو والان مع تفاصيل الخبر

خصم مسئولو نادى الزمالك مكافأة كأس مصر من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والأهلى الحالي، والتي كان مقررا أن يحصل عليها اللاعب مثل باقى لاعبى الفريق الأبيض.

وكان من المقرر أن يضع الزمالك اسم زيزو ضمن قائمة اللاعبين المقرر حصولهم على مكافأة الكأس بعد تتويج الفريق بالبطولة على حساب بيراميدز، إلا أن اللاعب تم توقيع عقوبات مالية عليه بعد انقطاعه عن التدريبات وخضوعه للتحقيق بعد التخلف عن 3 جلسات تم تحديدها من جانب النادى، بخلاف التصريحات التي خرج بها دون إذن من الزمالك.

وكان مصدر قد كشف لليوم السابع أن زيزو كانت له مستحقات متأخرة لا تتعدى الـ10 ملايين جنيه، ولكن بعد التحقيقات مع اللاعب على خلفية انقطاعه عن التدريبات والتصريحات المسيئة، وكذلك الظهور الإعلامى دون إذن من النادى، وتم خصم المستحقات من العقوبات المالية، ولم تعد له مستحقات لدى الزمالك.