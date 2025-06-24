شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هيمن أفضل لاعب فى مباراة مصر وسويسرا بالدور الرئيسى فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حصل عمر هيمن لاعب منتخب شباب كرة اليد على أفضل لاعب فى مباراة فوز منتخب بلاده على نظيره السويسرى بنتيجة 28-25 فى أولى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا، ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، فى الساعة 6.45، مساءً، بتوقيت وارسو، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبد الغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبد الرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.