شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 23 يونيو 2025 08:02 م
أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، عن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026، جاء ذلك خلال اجتماع محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، مع يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، حيث قدم عرضًا شاملًا للتشكيل المقترح.
تمت مناقشة التشكيل، واعتماده متضمنا كفاءات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفريق ودعم الكرة النسائية في النادي.
يضم التشكيل:
- محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة.
- يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.
- مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية
- تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول سيدات
هبة رزق مدير فني
محمد عادل مدرب عام
عمر شكر مدرب حراس مرمى
ماجد محمود محلل أداء
ميرنا محمد أخصائي إصابات ملاعب
أحمد صفا مدير إداري
- تشكيل الجهاز الفني لفريق الآنسات مواليد 2007
عفاف عزت عبد العزيز مدير فني
ماريا عماد لطيف ابراهيم مدرب
أحمد علي حسن مدرب حراس
أحلام أحمد كمال أخصائي إصابات ملاعب
سميح عبد الرحمن عبد الغفار إداري
- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2009
نورهان محمد إبراهيم مدير فني
إيمان السيد عبد المنعم مدرب
محمد يحيي احمد مدرب حراس
ميران محمود محمد أخصائي إصابات ملاعب
آية أيمن إبراهيم إداري
- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2013
ضحي مصطفى مسعود مدير فني
إيمان السيد عبد المنعم مدرب
محمد يحيي أحمد مدرب حراس
ميران محمود محمد أخصائي إصابات ملاعب
دينا حمدي سليمان إداري
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