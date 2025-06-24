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المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026

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المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 23 يونيو 2025 08:02 م

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، عن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026، جاء ذلك خلال اجتماع محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، مع يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، حيث قدم عرضًا شاملًا للتشكيل المقترح.

تمت مناقشة التشكيل، واعتماده متضمنا كفاءات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفريق ودعم الكرة النسائية في النادي.

يضم التشكيل:

- محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة.
- يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.
- مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية

- تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول سيدات

هبة رزق                   مدير فني
محمد عادل              مدرب عام
عمر شكر                  مدرب حراس مرمى
ماجد محمود              محلل أداء
ميرنا محمد                أخصائي إصابات ملاعب
أحمد صفا                 مدير إداري      

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الآنسات مواليد 2007

عفاف عزت عبد العزيز                مدير فني
ماريا عماد لطيف ابراهيم            مدرب
أحمد علي حسن                        مدرب حراس
أحلام أحمد  كمال                     أخصائي إصابات ملاعب
سميح عبد الرحمن عبد الغفار       إداري

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2009

نورهان محمد إبراهيم             مدير فني
إيمان السيد عبد المنعم             مدرب
محمد يحيي احمد                   مدرب حراس
ميران محمود محمد               أخصائي إصابات ملاعب
آية أيمن إبراهيم                    إداري

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2013

ضحي مصطفى مسعود     مدير فني
إيمان السيد عبد المنعم        مدرب
محمد يحيي أحمد             مدرب حراس
ميران محمود محمد         أخصائي إصابات ملاعب
دينا حمدي سليمان            إداري

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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