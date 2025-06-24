شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، عن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026، جاء ذلك خلال اجتماع محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، مع يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، حيث قدم عرضًا شاملًا للتشكيل المقترح.

تمت مناقشة التشكيل، واعتماده متضمنا كفاءات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفريق ودعم الكرة النسائية في النادي.

يضم التشكيل:

- محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة.

- يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.

- مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية

- تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول سيدات

هبة رزق مدير فني

محمد عادل مدرب عام

عمر شكر مدرب حراس مرمى

ماجد محمود محلل أداء

ميرنا محمد أخصائي إصابات ملاعب

أحمد صفا مدير إداري

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الآنسات مواليد 2007

عفاف عزت عبد العزيز مدير فني

ماريا عماد لطيف ابراهيم مدرب

أحمد علي حسن مدرب حراس

أحلام أحمد كمال أخصائي إصابات ملاعب

سميح عبد الرحمن عبد الغفار إداري

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2009

نورهان محمد إبراهيم مدير فني

إيمان السيد عبد المنعم مدرب

محمد يحيي احمد مدرب حراس

ميران محمود محمد أخصائي إصابات ملاعب

آية أيمن إبراهيم إداري

- تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2013

ضحي مصطفى مسعود مدير فني

إيمان السيد عبد المنعم مدرب

محمد يحيي أحمد مدرب حراس

ميران محمود محمد أخصائي إصابات ملاعب

دينا حمدي سليمان إداري