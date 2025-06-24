شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ غدا إجراءات اختيار الحكام المشاركين فى معسكر رخص تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، غدا الثلاثاء، إجراءات التصفية الأولية لاختيار الحكام للمشاركة في معسكر رخص تقنية الفيديو.

أول إجراءات الرخص هى توقيع الكشف الطبي للحكام المشاركين فى التصفية غدا الثلاثاء، وعددهم 40 حكما و40 مساعدا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام اختبارات اللياقة البدنية "يويو تست"، وأيضا اختبارات في اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو بعد غد الأربعاء.

وتتم التصفية بين الحكام للوصول لـ20 حكما، و20 مساعدا للحصول على الثلاث رخص الملعب وحكم تقنية الفيديو، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام المساعدين.

كما أطلقت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، جولات ميدانية لمتابعة وتقييم جاهزية الحكام في مختلف المناطق والفروع، حيث تهدف هذه الجولات إلى ضمان وصول الحكام لأعلى مستويات اللياقة البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات.

ويقود جولات المتابعة إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية، برئاسة محمد أبو خاطر، الذي نقل تحيات الكولومبي أوسكار رويز للحكام والمناطق الفرعية، متمنيًا لهم التوفيق في الموسم الكروي الجديد.

وتستهدف هذه الزيارات تطبيق أحدث البرامج التدريبية المعتمدة عالميًا، والتي تُستخدم في البطولات الكبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل الحكام بدنيًا وعلميًا، بما يضمن قدرتهم على إدارة المباريات بكفاءة واقتدار.

وأشاد الجميع بالتطور الملحوظ في الأداء البدني للحكام خلال الفترة الماضية، والذي جاء نتيجة للتدريبات المستمرة والمحاضرات الدورية التي تُعقد خلال فترات التوقف، كما وضعت إدارة اللياقة البدنية برنامجًا لتدريبات فنية وبدنية تخصصية لمساعدة الحكام على اجتياز جميع الاختبارات البدنية المطلوبة.