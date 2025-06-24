شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع مجلس إدارة والجمعية العمومية لصندوق الرياضة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اجتماع مجلس إدارة والجمعية العمومية لصندوق الرياضة المصري.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة ما تم تنفيذه من خطوات لدعم الرياضة المصرية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للصندوق للفترة القادمة، وشملت المناقشات سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، ودعم المواهب الشابة، وتوفير الرعاية اللازمة للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إنشاء مركز الأداء العالي في مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

كما تم بحث آليات توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للرياضة.

واستعرض الأعضاء الموقف المالي للصندوق، ومساهماته في دعم أبطال مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخطط التوسع في الشراكات مع مؤسسات التمويل والاستثمار لدعم المواهب الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الدور الذي يلعبه صندوق الرياضة المصري في دعم وتطوير المنظومة الرياضية في البلاد، مشددا على التزام الدولة المصرية بتقديم كل الدعم اللازم لتطوير الرياضة، موضحا أن صندوق الرياضة يمثل ذراعا أساسيا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يتم وضع خطط مستقبلية تضمن استمرارية التطور والارتقاء بمستوى الرياضة، بما يعود بالنفع على الشباب المصري والابطال الرياضيين، مؤكدا أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع المصرفي والخاص يعكس نموذجا فعالا في تحقيق التنمية المستدامة للرياضة، حيث سيتم التوسع في دعم الأبطال الواعدين ومساندتهم على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

حضر الاجتماع من أعضاء الصندوق، الدكتور عماد البناني، الدكتور سامح الترجمان، سوزان فؤاد، وإسماعيل الشافعي، عمرو الجنايني، خالد بهاء الدين رأفت، يحيي أبو الفتوح، دكتور أحمد فاروق، حسام الديب المستشار القانونى للصندوق، الدكتور نبيل عبد الخالق لاشين المدير المالي للصندوق، وممثلي شركة بلتون للاستثمار.



جانب من الإجتماع