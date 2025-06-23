بطولة فرنسا: بوغبا يقترب من التعاقد مع موناكو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : يقترب لاعب الوسط بول بوغبا الغائب عن الملاعب منذ ثلاث سنوات من الانتقال إلى موناكو المشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفقا لما أفادت الإثنين وسائل إعلام فرنسية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فقد توصل بوغبا ونادي الإمارة إلى اتفاق بشأن عقد لمدة عامين. في حين أكدت صحيفة "ليكيب" الرياضية هذه المعلومة لاحقا.

من ناحيته، لم يؤكد موناكو وجود مثل هذا الاتفاق في اتصال مع وكالة فرانس برس. ولكن وفقا لمصدر مطّلع على المفاوضات الجارية، فإن الاتفاق "يسير على الطريق الصحيح" وأن "المحادثات إيجابية".

وخلال مشاركته كضيف في برنامج "من سبعة إلى ثمانية" على قناة "تي أف 1" الأحد، أشار اللاعب البالغ 32 عاما إلى أنه "يتحدث" مع نادٍ ولكن من دون تحديد هويته. وفقا لمحيطه، فان النادي المعني هو موناكو الذي احتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.

في حال نجاح هذه الخطوة، قد يستأنف بوغبا مسيرته بعد ثلاثة مواسم غاب خلالها عن الملاعب بعد إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.

لم يسبق للاعب خط الوسط (91 مباراة دولية) أن لعب في الدرجة الأولى في بلاده. استهل مسيرته مع لوهافر، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الانكليزي في سن السادسة عشرة. تنقل لاحقا بين مانشستر ويوفنتوس الإيطالي في عامي 2011 و2024.

كانت آخر مباراة له مع النادي الإيطالي في 3 أيلول/سبتمبر 2023. بعد بضعة أيام، تم إيقاف بطل مونديال 2018 لمدة أربع سنوات بعد ثبوت وجود مادة محظورة في اختباره بعد مباراة أودينيزي في 20 آب/أغسطس 2023.

خفّضت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" العقوبة إلى 18 شهرا، حيث وجدت أن "تناول" المادة "لم يكن متعمدا، بل نتج عن تناول مكمل غذائي وصفه طبيب في فلوريدا".