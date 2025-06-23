شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم الأهلي لـ4 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس العالم للاندية والتي انتهت بصعود 4 فرق رسميًا لدور الـ16 وخروج 7 فرق، فيما تحدد الجولة الأخيرة التي تنطلق اليوم، الإثنين، مصير 21 فريق تنافس على 12 مقعدًا في الدور القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فى الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتأهلت 4 فرق إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، هي بايرن ميونخ وفلامنجو ويوفنتوس ومانشستر سيتي، بينما ودعت 7 فرق أخرى هى أوكلاند ولوس أنجلوس وأوراوا وأولسان والوداد والعين وباتشوكا.

وتحسم المقاعد المتبقية فى دور الـ16 بكأس العالم للأندية فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتنص لوائح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية على حصول النادي الذي يتعادل فريقه بالبطولة على مبلغ مليون دولار (ما يفوق الـ50 مليون جنيه مصري)، فيما يحصد الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار.

وحال فوز الأهلي بمباراة بورتو سيحصد مبلغ 2 مليون دولار وإذ تأهل فسيحصل على مكافأة صعود إلى دور الـ 16 تبلغ 7.5 مليون دولار، أي أن الفريق إذ حقق هدفه من مباراة بورتو وتأهل سيحصد 9.5 مليون دولار عقب المباراة التي تعد الأغلى فى تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد حصد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.