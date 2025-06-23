ذكريات ثلاثية مونديالية تزف بشرى سارة للأهلى أمام بورتو.. تعرف عليها

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يستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي فى المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويتولى تحكيم مباراة الأهلى وبورتو الفنزويلي بورتوخيسوس فالينزويلا، والذى سبق وتولى تحكيم مباراة للنادي الأهلي فى منافسات كأس العالم للأندية، لكن بنظامها القديم، وتحديدًا في نسخة 2023، عندما التقى الأهلى مع اتحاد جدة السعودي.

الأهلي وقتها انتصرعلى اتحاد جدة (3-1)، على ملعب الجوهرة معقل الفريق السعودي، في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية عديدة وإشهار بطاقات ملونة.

الحكم الفنزويلي، أشهر 4 بطاقات صفراء، وطرد أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، كما احتسب ركلتي جزاء، واحدة منهم للأهلى وسجلها علي معلول، وركلة ثانية تصدى لها محمد الشناوي من كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة.

مباراة الأهلي وبورتو هي الظهور الثاني للحكم الفنزويلي فى كأس العالم للأندية 2025، حيث ظهر للمرة الأولى في مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس، والتي شهدت إشهار 4 بطاقات صفراء.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.