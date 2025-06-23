شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستغنى عن 9 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، على رحيل 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم بعد الصعود إلى الدورى الممتاز بعد احتلاله للمركز الثانى فى دورى المحترفين الموسم الماضى.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، باستن

وتعاقد مسئولو وادى دجلة مع صفقتين حتى الآن وهما هشام محمد لاعب الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، لتدعيم خط الوسط فى الموسم المقبل.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بدء فترة الإعداد غدا الثلاثاء، من أجل الاستعداد القوى للموسم الجديد بعد الصعود للدورى الممتاز.

وجدد مسئولو وادى دجلة الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد الشيخ للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد مع إضافة بعض العناصر له استعدادا لبطولة الدورى.

ويبحث مسئولو وادى دجلة حاليا عن تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل سد النواقص فى قائمة الفريق وتوجيه الشكر لبعض اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.