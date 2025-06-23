شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الكرة بالنادي الأهلي عن تاريخ جديد في كأس العالم للأندية عندما يلتقي مع بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كاس العالم للأندية التي تنظميها أمريكا حتي 13 يوليو المقبل.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة ربيبرو المدير الفني عقد أكثر من محاضرة فنية مع اللاعبين ليشرح خطته في إدارة المباراة الحاسمة لمصير الفريق في البطولة بعد تعادله مع انتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالى التي ستقام على ملعب ميتلايف في الرابعة فجر الثلاثاء، مرتبطة بمواجهة إنتر ميامي مع بالميراس لتحديد الفريقين الصاعدين عن المجموعة الأولي لدور الـ16.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.