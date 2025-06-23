شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصري يُدير دربي سيمبا ويانج أفريكانز الحاسم لمصير الدوري التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا من نظيره التنزاني بتعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة قمة دربي دار السلام بين فريقي سيمبا ويانج أفريكانز، والتي تُقام في ختام منافسات الدوري التنزاني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الحاسمة لمصير الدوري التنزاني يوم 25 يونيو الجاري، وتترقبها الجماهير التنزانية بقوة.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من:

محمود أبو الرجال (مساعد أول)

سمير سعد محمد (مساعد ثانٍ)

أحمد الغندور (حكم رابع)

وتحمل المباراة طابعًا مصيريًا، حيث يدخل يانج أفريكانز اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه، ما يجعل نتيجة الدربي هي الحاسمة في تحديد بطل الدوري التنزاني لهذا الموسم.

يُعد دربي دار السلام واحدًا من أشرس وأشهر الديربيات في القارة السمراء، ويحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية ضخمة، ما يعكس حجم الثقة في الطاقم المصري لإدارة هذا اللقاء المرتقب.