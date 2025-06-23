شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت مواجهات الأهلي مع الأندية البرتغالية قبل لقاء بورتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

ولا يتمتع الأهلي بوضع جيد حيث يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، ثم خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد.

ويتواجد بورتو فى المركز الثالث برصيد نقطة كذلك، حيث تعادل مع بالميراس بدون أهداف، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام إنتر ميامي بهدفين لهدف.

ورغم سوء وضعهما، إلا أن الأهلي وبورتو يتمسكان بآمالهما الضعيفة في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق البرتغالية

على الرغم من أن الأهلي لم يسبق له مواجهة بورتو البرتغالي في أي مناسبة سابقة، إلا أن تاريخ لقاءات النادي الأهلي مع الأندية البرتغالية يشهد مواجهتين مع نادي بنفيكا البرتغالي، الذي يعد من أبرز الأندية في البرتغال.

1- اللقاء الأول (1963):

في يونيو 1963، استضاف الأهلي نادي بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في آخر عامين على ملعب استاد القاهرة.

حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 3-2، حيث سجل الأهداف كل من بدوي عبد الفتاح (هدفين) وطه إسماعيل (هدف واحد)، بينما سجل لبنفيكا أسطورته إيزيبيو وجوزيه أجواش.

2- اللقاء الثاني (2007):

في يوليو 2007، وفي إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي الأهلي، التقى الفريق الأحمر مع بنفيكا مجددًا في مباراة ودية.

انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل شادي محمد هدفًا من ركلة جزاء، بينما أضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل هدف بنفيكا الوحيد اللاعب جواو باولو.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.