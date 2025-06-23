الامارات | إيريك يعتذر لجمهور العين.. «ارتكبنا أخطاء.. وتكررت هفوات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب العين إيريك جورجينيس عن حزنه العميق بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-5 ثم مانشستر سيتي الإنجليزي 0-6 والخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم من الدور الأول، مشيراً إلى أن «الزعيم» لم يظهر بمستواه الحقيقي الذي يعكس مكانته بطلاً للقارة الآسيوية في النسخة قبل الماضية.

وقال إيريك في تصريح نشره الموقع الالكتروني لنادي العين: «في هذا المستوى العالي من المنافسة، لا مجال للغفلة أو ارتكاب الأخطاء.. لقد ارتكبنا أخطاء في المباراة الأولى وتكررت بعض الهفوات.. في البطولات الكبرى، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وإذا لم تولِها الاهتمام الكافي، سيكون من الصعب الخروج بنتائج إيجابية».

وأشار إيرك إلى أن الفريق عازم على الظهور بصورة مشرّفة في آخر مبارياته بالبطولة، قائلاً: «مباراة الوداد تعني الكثير بالنسبة لنا. نريد أن نُحقق الفوز فيها، وأن نُهدي جماهيرنا شيئاً خاصاً. نحن نمثل نادياً كبيراً، ونمثل وطناً تطوّر كثيراً في مجال كرة القدم، ويجب أن نُظهر للعالم أننا أبطال آسيا عن جدارة».

وفي رسالة لجمهور العين، قال إيرك: «أعتذر من أعماق قلبي. جماهير العين تعرفني جيدًا، وتعلم أنني منذ اليوم الأول لي مع الفريق وأنا أحلم بإنجازات كبيرة ومباريات تاريخية. ما قدمناه في هذه البطولة ليس ما كنا نأمل أن تتذكروه عنّا، وأتمنى أن ستكون لنا كلمة في المباراة القادمة».