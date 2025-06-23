الامارات | لاعب العين الشاذلي «مُحبط» بعد سداسية مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب فريق العين، نسيم الشاذلي، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 والخروج من كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواجهة كانت أمام أحد أفضل فرق العالم، وأنها تشكل درساً كبيراً في مسيرته.

وقال الشاذلي في تصريح نشره الموقع الالكتروني لنادي العين: «لقد كانت مباراة صعبة، وأنا محبط لأننا خسرنا بستة أهداف، ويجب أن أتعلم من هذه التجربة. علينا أن نُركّز بشكل كامل في مثل هذه المباريات، ونسعى للفوز في قادم الاستحقاقات».

وأشار إلى أن الأخطاء التي وقع فيها الفريق كانت مكلفة، خاصة في الكرات الثابتة، مضيفاً: «استقبلنا ثلاثة أهداف من كرات ثابتة، من بينها ركلة جزاء، وهو ما يؤكد أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة. يجب علينا نسيان هذه المباراة والتفكير في المواجهة القادمة».

وعن الدروس المستخلصة من الخسارتين أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي، قال: «المباراة كانت سريعة للغاية، وإن غفلت لثانية، تُعاقب فوراً. رغم النتيجة الكبيرة، إلا أنني أرى أننا دافعنا جيدًا أمام فريق لا يحتاج سوى ثلاث أو أربع فرص ليسجل».