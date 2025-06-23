شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتدعيم مركز رقم 6 بلاعب أجنبى تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى المدير الرياضى لنادى الزمالك، لتدعيم مركز رقم 6 فى صفوف الفريق الكروى الأول، بلاعب أجنبى تحت السن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تشاور المدير الرياضى مع أعضاء لجنة التخطيط.

ويعمل فريق عمل جون إدوارد المدير الرياضى، على البحث عن لاعب أجنبى تحت السن، يجيد اللعب فى مركز الوسط المدافع لتدعيم الفريق بعناصر تصبح مستقبل الفريق فى المرحلة المقبلة.

وخصص مسئولو نادى الزمالك ميزانية لفريق الكرة الأول بالنادى، لتصبح تلك الميزانية مخصصة لدعم الفريق بداية من المدير الفني الأجنبي، وحتى الصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

واتفقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك مع مجلس الإدارة على تخصيص ميزانية خاصة لصفقات فريق الكرة فى الموسم الجديد، وعدم استقطاع منها أى أموال للألعاب الأخرى أو المشاكل المختلفة التى تعانى منها القلعة البيضاء حالياً، وهو الأمر الذى تم التصديق عليه بالإجماع.