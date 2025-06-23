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وزير الرياضة يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 23 يونيو 2025 05:16 م

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث مستجدات العمل وآليات التطوير خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الرياضة الجامعية وتعزيز مشاركات الجامعات الأفريقية في البطولات القارية والدولية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع مكانة الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي.


كما تم التأكيد على أهمية تعظيم الموارد المالية للاتحاد من خلال تسويق البطولات المرتبطة به، واستحداث أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في زيادة دخل الاتحاد وسبل تنوع مصادر تمويله.
وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في دعم ونشر الثقافة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمختلف دول القارة الإفريقية.
ويُذكر أن الدكتور أشرف صبحي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية حتى عام 2027، ليصبح بذلك أول وزير مصري يتولى هذا المنصب القاري الرفيع.

وزير الرياضة يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية
وزير الرياضة يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

 

وزير الشباب والرياضة يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية
جانب من اللقاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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