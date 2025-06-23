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عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث مستجدات العمل وآليات التطوير خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الرياضة الجامعية وتعزيز مشاركات الجامعات الأفريقية في البطولات القارية والدولية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع مكانة الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تم التأكيد على أهمية تعظيم الموارد المالية للاتحاد من خلال تسويق البطولات المرتبطة به، واستحداث أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في زيادة دخل الاتحاد وسبل تنوع مصادر تمويله.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في دعم ونشر الثقافة الرياضية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمختلف دول القارة الإفريقية.

ويُذكر أن الدكتور أشرف صبحي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية حتى عام 2027، ليصبح بذلك أول وزير رياضة مصري يتولى هذا المنصب القاري الرفيع.



وزير الرياضة يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية