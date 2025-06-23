شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف الدورة المجمعة الثانية لدورى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقام منافسات الدورة المجمعة الثانية من بطولة دورى تنس الطاولة رجال في الفترة من 27 إلى 30 يونيو الجارى، وتستضيفها محافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر حسم لقب الدورى هذا الموسم بناءً على نتائج الدورتين الأولى والثانية، حيث نجح إنبى فى احتلال المركز الأول بالدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري.

وتمكن رجال إنبي من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 ليضمن بذلك صدارة الدورة المجمعة الأولى، فيما احتل الأهلي المركز الثالث خلف بتروجت صاحب المركز الثاني.

وكانت الدورة المجمعة الأولى شهدت أزمة بين النادى الأهلى ونظيره إنبى بشأن ثنائي تنس الطاولة خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بعد توقيع الثنائي للناديين، وبعد جلسات ثلاثية و اجتماعات متواصلة تم الفصل في الأزمة، بأحقية النادى الأهلى فى اللاعبين